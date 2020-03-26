Москва, , 21:59 — REGNUM Московским водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах в пятницу, 27 марта, в связи с ожидаемыми пробками в преддверии нерабочей недели. Соответствующее сообщение распространил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«27 марта ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Мы прогнозируем, что количество поездок может увеличиться, так как вероятнее всего, многие жители поедут на дачи», — говорится в сообщении.