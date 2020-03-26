Вашингтон, , 22:13 — REGNUM До 75 233 человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Об этом 26 марта сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

По данным университета, на 21:00 мск количество выявленных случаев заражения в США составляет 75 233 человека, количество летальных исходов достигло 1070.

На сегодняшний день США находятся на третьем месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после Китая и Италии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании числа жертв COVID-2019 в американском штате Нью-Йорк на сто человек за сутки. Всего на территории штата зарегистрировано 37 258 заразившихся коронавирусом, из них скончались 385 человек.

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