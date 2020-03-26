Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило полмиллиона человек, следует из последнего обновления от 26 марта центра по мониторингу коронавируса Университета Джона Хопкинса.

По информации центра, на данный момент в мире подтверждены 510 108 случаев COVID-19. Наибольшее число случаев, 81 782, выявлено в Китае. В Италии — 80 539 заболевших, 75 233 — в США.

Общее число погибших от коронавируса составило 22 993 человека, из них 8165 — в Италии, 4145 — в Испании, 3291 — в Китае.

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