Москва, , 21:32 — REGNUM Угроза распространения коронавируса отрицательно повлияет на малый бизнес, поскольку многие предприятия обанкротятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила владелица одного из салонов сети Wax and Nails Анна Шевчук.

«К сожалению, малый бизнес сферы услуг сейчас очень пострадает, многие обанкротятся. Мой салон красоты находится в арендуемом помещении, аренду за которое я обязана платить вне зависимости от «погодных условий». Тут приходится рассчитывать только на лояльность и хорошее отношение с владельцем помещения. Тут ни о какой поддержке государства речи быть не может, только человеческий фактор. Даже если с этой задачей мы удачно справились, у нас остаются сотрудники, налоги, обслуживание пожарной безопасности и коммунальные платежи, которые всё ещё остаются обязательными», — сказала Шевчук.

По её словам, брать кредит в такой ситуации опасно, поскольку «непонятно, как за него расплачиваться»: «Единственное послабление — это скидка 50% на страховой взнос от зарплаты сотрудников: приятно, конечно, но слишком ничтожно».

Вместе с тем, Шевчук отметила, что, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, салоны красоты остаются востребованы: «Да, стоимость расходных материалов в виде одноразовых полотенец, перчаток, пилок и масок увеличилась, но спрос на них только возрос. Конечно, на неделю салоны придется закрыть — остаётся надеяться, что только на неделю».

Она посетовала на то, что сотрудники салона «в панике», а некоторые из них «не выдерживают и просят расчёт, так как пугает неопределенность»: «Она пугает и нас, руководителей. Но когда спрашиваешь старшее поколение — утешают и говорят: «Чего только в нашей стране не было». От себя мы выполняем инструкции и распоряжения государства, остаётся только, скрестив пальцы, рассчитывать, что скоро найдут решение с вирусом, который запугал весь мир, потому что в нашей работе тогда не будет никакого смысла».