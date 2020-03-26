Сочи, Краснодарский край, , 21:24 — REGNUM Временно закрыть границы города-курорта Сочи от приезжих просят авторы петиции, размещённой на специализированной платформе и адресованной главе администрации города.

Авторы петиции опасаются, что в город на «карантинные каникулы» массово приедут гости из других городов, что небезопасно на фоне пандемии коронавируса

«Прошу поддержать предложение временно закрыть границы города Сочи в период нерабочей недели (30 марта 2020 года — 5 апреля 2020 года)», — говорится в петиции.

За один день петицию подписали 5,6 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Сочи Алексей Копайгородский выступил с просьбой к туристам не приезжать в Сочи в ближайшую неделю.