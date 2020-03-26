Милан, Италия, , 21:04 — REGNUM Мэры городов, расположенных в северных и центральных провинциях Италии, заявили о чрезвычайной ситуации с распространением коронавируса в домах престарелых, передает Sky в четверг, 26 марта.

В таких заведениях (которых в стране, по разным подсчетам, от 300 тысяч до полумиллиона) не хватает средств санитарной защиты, иногда даже медицинских масок, при этом «постояльцы», что очевидно, обладают слабым здоровьем и зачастую подвержены сразу нескольким патологиям, сказано в публикации.

Градоначальники призвали власти страны к принятию экстренных мер.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, ведутся проверки на улицах, находиться в общественных местах можно только по дороге на работу или к врачу. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 26 марта, от коронавируса в Италии умерли 8165 человек, количество жертв за сутки выросло на 662. Выздоровели 10 361 человек, днем ранее этот показатель составлял 9362. Всего коронавирусом за время эпидемии были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 80 539 человек, в настоящее время число заражённых — 62 013.