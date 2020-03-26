Псков, , 21:02 — REGNUM В Псковской области, по данным председателя комитета по здравоохранению региона Марины Гаращенко, подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, об этом Гаращенко заявила сегодня, 26 марта, в рамках парламентского часа.

По её словам, всего на коронавирус обследован 561 человек, предварительно подтверждённые пробы на коронавирус — у 11 из них.

«Все заболевшие находятся в боксах инфекционного отделения псковской городской больницы», — отметила Гаращенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 26 марта количество выявленных заражений коронавирусом в России увеличилось до 840. За сутки подтверждено 182 теста на COVID-19. Новые случаи подтвердились в 18 регионах.

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