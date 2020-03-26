Екатеринбург, , 21:02 — REGNUM Абсолютно все школы Свердловской области должны быть обеспечены быстрым интернетом для дистанционного обучения. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

«Для улучшения качества связи я принял решение выделить из резервного фонда правительства 20 млн рублей», — отметил глава региона.

Он добавил, что прежде необходимости в дистанционном обучении не возникало. Поэтому к работе с таком формате оказались готовы не все школы. Из 500 382 детей и подростков в 1038 школах проблемы могут быть у 25 133 учеников из 732 школ.

В некоторых учебных организациях сейчас слабый интернет. Кроме того, у некоторых детей просто нет компьютеров.

«Уверен, мы справимся с этим вопросом в самое ближайшее время. Ресурсы для этого есть», — сказал Евгений Куйвашев.