Тегусигальпа, , 21:43 — REGNUM Первый случай летального исхода после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Гондурасе. Об этом 26 марта сообщил в телеэфире официальный представитель Национальной системы по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций Франсис Контрерас.

Погиб 60-летний пациент, помимо коронавирусной инфекции он страдал от гипертонии и ишемической болезни сердца. Мужчина поступил в тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией в одну из больниц города Сан-Педро-Сула 21 марта.

Первые два пациента с выявленным заражением коронавирусом были зарегистрированы на территории Гондураса 11 марта. На настоящее время в стране насчитывается 51 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в стране комендантского часа в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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