Рим, , 20:54 — REGNUM

Жертвами коронавируса в Италии, по данным на вечер четверга, 26 марта, стали 8165 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 662, сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.

Днем ранее число жертв составило 683.

Выздоровели 10 361 человек, за последние сутки этот показатель увеличился на 999.

Всего коронавирусом за время эпидемии были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 80 539 человек, за день показатель увеличился на 6000. Сейчас зараженных — 62 013 человек, более половины (33 648) из них находятся дома (с легкими симптомами или без симптомов).