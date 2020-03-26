Киев, , 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта. Об этом он заявил 26 марта в ходе выступления по телевидению.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки», — сообщил глава государства.

Зеленский признал, что ему пришлось сделать «трудный выбор между гражданами, которые ещё находятся за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны».

По словам президента, после его неоднократных призывов большинство украинских граждан самостоятельно вернулось из-за рубежа, ещё более 80 тысяч человек были эвакуированы домой самолётами, поездами и автобусами.

Зеленский пообещал, что о тех, кто не смог вернуться на Украину, позаботятся дипломатические представительства страны и украинские общины за границей.