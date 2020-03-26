Москва, , 20:53 — REGNUM Порядка сотни пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция в Москве лечатся на дому. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Раковой, в Москве 546 пациентов, с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Это те лица, у которых есть лабораторно подтвержденный диагноз коронавируса <…> И около ста пациентов у нас еще лечатся на дому», — сказала Ракова.

При этом большая часть пациентов — около 400 человек — находятся в стационарах. около 20 человек — в так называемых медицинских обсерваториях.

Напомним, что всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 заболевших.