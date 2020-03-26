Москва, , 20:54 — REGNUM Сдержать распространение коронавируса можно лишь жёсткими мерами. Об этом заявил 26 марта председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя инициативу по ужесточению ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

«Москва оказалась на передовой в борьбе с COVID-19 в России. Именно наш город принял на себя первый удар, и противостоять ему можно только жесткими, но необходимыми мерами», — отметил Шапошников.

По мнению главы законодательного собрания столицы, пока эпидемиологический порог удаётся сдерживать. Во многом это удаётся благодаря москвичам, которые строго следуют рекомендациям, соблюдают режим самоизоляции.

«Но есть и те, кто игнорирует установленные ограничения. Например, самовольно покидают больницы или нарушают карантин. Именно для таких случаев Государственная дума РФ предложила поправки в действующее законодательство, которые направлены на ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Так, предлагается увеличить штрафы до 2 миллионов рублей и предусмотреть срок лишения свободы от 3 до 7 лет — в зависимости от тяжести последствий. Поддерживаю столь актуальную инициативу», — заявил Шапошников.

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