Севастополь, 26 марта 2020, 20:43 — REGNUM Власти Севастополя призывают туристов скорректировать планы по посещению города, закрывая на неделю места общественного питания и досуга. Об этом 26 марта на заседании городского правительства заявил врио губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт участок российско-украинской границы для въезда иностранцев. Власти республики также решили ограничить работу санаториев полуострова. Теперь иностранных туристов будут принимать только при наличии справок об отрицательном результате теста на коронавирус.
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