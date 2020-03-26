Севастополь, , 20:43 — REGNUM Власти Севастополя призывают туристов скорректировать планы по посещению города, закрывая на неделю места общественного питания и досуга. Об этом 26 марта на заседании городского правительства заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Большое количество гостей планирует посетить Севастополь на следующей нерабочей неделе. Театры мы закрыли, сейчас закроем места общественного питания. Неделю город может посидеть на карантине. Особо, честно говоря, гостям в традиционно гостеприимном Севастополе делать будет нечего. Будем надеяться, что все останутся дома», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт участок российско-украинской границы для въезда иностранцев. Власти республики также решили ограничить работу санаториев полуострова. Теперь иностранных туристов будут принимать только при наличии справок об отрицательном результате теста на коронавирус.

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