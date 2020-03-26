Афины , , 20:44 — REGNUM До 892 возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Греции. Об этом 26 марта сообщил журналистам в ходе брифинга представитель министерства здравоохранения, профессор Сотирис Циодрас.

За сутки в стране зафиксировано 54 новых случая заражения и четыре случая летального исхода от болезни, вызванной коронавирусом. Общее количество жертв заболевания достигло 26 человек. Средний возраст погибших составляет 74 года.

В отделениях интенсивной терапии находятся на сегодняшний день 57 человек, 54 из них подключены к системе ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких). Большинство из пациентов имеют сопутствующие хронические заболевания.

Циодрас пояснил, что ход эпидемии коронавируса в стране нельзя назвать агрессивным. Но при этом профессор уточнил, что до преодоления опасности ещё далеко, страна находится в лучшем случае «в середине битвы, если не в начале битвы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 жертвах коронавируса в Греции.

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