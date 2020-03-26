Кишинёв, , 20:02 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил о намерении ввести в стране комендантский час для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Как передает ИА REGNUM, Додон предложил запретить гражданам выходить из дома в ночное время — после 22:00 или 23:00.

Также глава государства предложил объявить следующую неделю выходной во всех государственных и частных компаниях и учреждениях. При этом он подчеркнул, что зарплаты будут сохранены.

Кроме того, Додон предложил проверять на коронавирус всех врачей, которые контактируют с заразившимися, а также полицейских.

Теперь комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии должна утвердить эти инициативы.

Отметим, что в Молдавии действует режим чрезвычайного положения. До сих пор было запрещено выходить из дома пожилым людям старше 63 лет.

Общее число заразившихся COVID-19 в Молдавии к 26 марта составляет 177 человек. До сих пор один человек умер от последствий вируса, а двое полностью излечились.

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