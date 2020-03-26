Москва, , 20:01 — REGNUM Туроператоры думают над сокращением числа офисов с целью выплаты зарплат своим сотрудникам в условиях отсутствия продаж. Об этом заявила директор одного из туристических агентств Элеонора Евдокимова.

«Выход всех сотрудников на удалёнку, сокращение всех расходов, ведём переговоры по скидкам или отмене арендной платы, думаем о сокращении количества офисов с целью сохранения сотрудников и возможности платить хотя бы часть зарплаты в условиях полного отсутствия продаж и постоянных аннуляций и возвратов за прошлый период», — сказала Евдокимова.

Она подчеркнула, что ожидает разъяснений по отсрочке налогов.

Евдокимова также отметила, что агентство старается «сохранять человечность» и оказывать помощь клиентам.