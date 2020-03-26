Москва, , 19:58 — REGNUM «Справедливая Россия» настаивает на установлении режима карантина и самоизоляции на время объявленной президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, это следует из распространенного заявления парламентской партии.

«Установить режим карантина и домашней изоляции на период с 30 марта по 5 апреля 2020 года на всей территории Российской Федерации ввиду объявления указанных дат нерабочими днями», — говорится в документе.

Предлагается также «введение в течение срока действия пандемии и режима повышенной готовности на территории Российской Федерации, но не превышающего 12 месяцев условного базового дохода в отношении граждан Российской Федерации, утративших заработок вследствие указанных обстоятельств в размере не менее 70 процентов от утраченного заработка».

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