Челябинск, , 19:50 — REGNUM В Магнитогорске после взрыва и пожара в пятиэтажке обнаружены пострадавшими двое детей. Об этом сообщает челябинский минздрав.

На место выехали две бригады врачей из областной детской клинической больницы. Всего на месте ЧП дежурят пять бригад скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в пятиэтажке 26 марта. Затем начался пожар, который охватил несколько квартир. Известно о двоих погибших.

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