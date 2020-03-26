Астрахань, , 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Житель села Красный Яр по возвращении из Турции находился в самоизоляции под наблюдением врачей. 26 марта была получена информация о положительной реакции на тест на коронавирус. Мужчину госпитализировали в ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница», его состояние оценивают как удовлетворительное. Контактировавшие с ним лица изолированы.

Всего в регионе под наблюдением находятся 562 человека, 789 человек уже сняли с учета. За сутки с 25 по 26 марта медики взяли под наблюдение 78 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Астраханские соцучреждения переходят на дистанционную работу