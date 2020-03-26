Гавана, , 20:10 — REGNUM Петербуржец, который был госпитализирован на Кубе с подозрением на коронавирус, скончался. Об этом в четверг, 26 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер», — говорится в документе.

Турист из Петербурга попал в институт тропической медицины на Кубе в удовлетворительном состоянии в 20-х числах марта. Петербуржца сопровождала девушка, которая была помещена на карантин. Результаты её анализов на коронавирус на тот момент не были известны.