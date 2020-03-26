Владимир, , 19:38 — REGNUM Во Владимирской области до 30 апреля отменили госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа и проведение диспансеризации. Об этом сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.

Также временно запрещено посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций, профилактические осмотры, вакцинация детского и взрослого населения, восстановительное и санаторно-курортное лечение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 27 марта до особого распоряжения закрыты бассейны и фитнес-центры, развлекательные учреждения, игровые комнаты в торговых центрах, рестораны, бары и кафе. Нарушителям грозят мерами административного воздействия и принудительным закрытием помещений.

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