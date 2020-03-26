Воронеж, , 19:36 — REGNUM Меры по поддержке экономики разрабатываются властями Воронежской области. Об этом заявил 26 марта губернатор Александр Гусев, призвав работодателей выполнить поручения президента, в том числе, по выходной неделе.

«Поддержка воронежской экономики требует решительных мер и координации действий власти и предпринимательства, взаимопонимания между ними. Сейчас вместе с коллегами из федеральных органов власти мы разрабатываем решения, которые позволят смягчить удар, в том числе и по бизнесу — на уровне региона. Я обязательно о них расскажу», — сказал Гусев.

«Снова обращаюсь к работодателям: выполняйте поручения президента, в том числе и на грядущую нерабочую неделю. Если мы сегодня растратим бесценный человеческий капитал, в самом обозримом будущем потери экономики и конкретных предприятий будут чудовищными и невосполнимыми. Ни один сотрудник не должен быть несправедливо обделён и уж тем более выкинут на улицу без средств к существованию. Мы на региональном уровне с подключением федеральных коллег будем за этим следить», — уточнил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же Гусев сообщил о закрытии на неделю с 28 марта по 5 апреля, объявленную президентов выходной, торговых центров в Воронеже и Рамонском районе. Также на этот период будет закрыт Центральный рынок Воронежа.