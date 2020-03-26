Санкт-Петербург, , 19:42 — REGNUM Половина петербургских маршруток не будет ходить в «нерабочую неделю» с 28 марта по 5 апреля. Это связано с мерами против распространения коронавируса. Об этом заявил 26 марта вице-губернатор Евгений Елин в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее в Смольном утвердили постановление об изменении графика работы общественного транспорта, однако конкретные маршруты, которые будут упразднены на этот период, не были названы.

«Половина маршруток ходить не будет, — заявил Евгений Елин. — Это те, которые идут к чисто непродовольственным ТЦ, — нечего туда ездить, они будут закрыты. Те маршрутки, которые ходят по малонасыщенным маршрутам, по которым никто не ездит, и те, которые являются дублирующими».

Ранее Смольный отменил действие льготных проездных билетов на общественном транспорте, метро и электричках для пенсионеров и учащихся всех категорий. Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

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