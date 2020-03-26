Санкт-Петербург, 26 марта 2020, 19:42 — REGNUM Половина петербургских маршруток не будет ходить в «нерабочую неделю» с 28 марта по 5 апреля. Это связано с мерами против распространения коронавируса. Об этом заявил 26 марта вице-губернатор Евгений Елин в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Ранее в Смольном утвердили постановление об изменении графика работы общественного транспорта, однако конкретные маршруты, которые будут упразднены на этот период, не были названы.
Ранее Смольный отменил действие льготных проездных билетов на общественном транспорте, метро и электричках для пенсионеров и учащихся всех категорий. Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
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