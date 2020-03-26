Архангельск, , 19:32 — REGNUM Архангельский госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в обсерватор для приема местных жителей, прибывших из эпидемически неблагополучных стран или контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, плановое лечение больных в госпитале прекращено, все пациенты выписаны.

«Сегодня обеспечена практическая готовность обсерватора с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий», — пояснил Антон Карпунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выявлено три человека с новым коронавирусом. Все они находятся на лечении в областной инфекционной больнице.