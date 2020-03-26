Архангельск, 26 марта 2020, 19:32 — REGNUM Архангельский госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован в обсерватор для приема местных жителей, прибывших из эпидемически неблагополучных стран или контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
По словам министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова, плановое лечение больных в госпитале прекращено, все пациенты выписаны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выявлено три человека с новым коронавирусом. Все они находятся на лечении в областной инфекционной больнице.