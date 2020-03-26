Абу-Даби, , 19:31 — REGNUM В возвращении граждан России из ОАЭ сыграл значительную роль глава Чечни Рамзан Кадыров. При его посредничестве смогли вернуться на родину около двух тысяч человек, пишет ТАСС.

По данным информагентства, когда аэропорты Абу-Даби и Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах в целях борьбы с распространением коронавируса приостановили прием и отправку всех рейсов, а их руководство запретило посадку самолету компании «Победа», представители Росавиации обратились за помощью к Рамзану Кадырову.

После его совместных переговоров с арабскими партнерами, «которые вели МИД РФ, посольство в ОАЭ и Росавиация совместно с Минтрансом», вопрос возвращения российских граждан был решен, отметили в Росавиации.

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