Ижевск, , 19:29 — REGNUM В Удмуртии под наблюдением медицинских работников остаются 649 человек. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

По его словам, из этого числа 92 человека госпитализированы с различными сезонными заболеваниями, среди них 17 несовершеннолетних. 55 человек уже выписаны из стационара.

В настоящее время на лечении в инфекционной больнице остаётся 31 человек.

Новых подтвержденных случаев коронавируса в республике на зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии с коронавирусом были госпитализированы двое пациентов. Несмотря на постоянные призывы властей о необходимости принимать меры по самоизоляции на 14 дней после возвращения из неблагополучных регионов, вернувшись в республику 3,58 тыс. граждан не сообщили о своём местонахождении.