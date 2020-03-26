Воронеж, , 19:27 — REGNUM Продуктовыми наборами и бытовой химией будут обеспечены пожилые воронежцы с низкими доходами. Об этом 26 марта в обращении к жителям региона заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Под ударом могут оказаться одинокие пожилые люди с низкими доходами. Их совсем скоро обеспечим продуктовыми наборами и бытовой химией (моющие средства и пр.). Здесь отдельно обращусь и к волонтёрам, и к сотрудникам соцзащиты, которые будут навещать таких людей. Перед вами — непростая задача, требующая мобилизации всех сил. Я от всей души благодарю вас за готовность принять этот вызов и прошу проявить к нуждающимся всю свою доброту, внимательность и чуткость», — сказал Гусев.

Он также добавил, что в режиме сверхготовности будет работать служба соцзащиты, открыты телефоны горячих линий, куда могут обращаться все социально уязвимые группы воронежцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Гусев сообщил о том, что в ближайшую неделю торговые центры в Воронеже и Рамонском районе области будут закрыты (за исключением продовольственных магазинов), и призвал жителей оставаться дома.