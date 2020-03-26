Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM Дисциплинированность граждан позволит не повторить итальянский сценарий развития эпидемии коронавируса в Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Он попросил российских туристов не приезжать в северную столицу, так как все памятники, учреждения культуры, рестораны и бары, которыми славится Петербург, будут для них недоступны.

«Отложите поездку. Мы сегодня противостоим глобальному вызову. От того, насколько организованны мы будем, будет зависеть наша жизнь и здоровье. Мы либо минимизируем угрозу, либо повторим итальянский сценарий», — заявил Беглов.

Он призвал горожан сидеть дома в течение следующей недели, которая объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей — с 28 марта по 5 апреля.

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