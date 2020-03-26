Санкт-Петербург, 26 марта 2020, 19:38 — REGNUM Дисциплинированность граждан позволит не повторить итальянский сценарий развития эпидемии коронавируса в Петербурге. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
Он попросил российских туристов не приезжать в северную столицу, так как все памятники, учреждения культуры, рестораны и бары, которыми славится Петербург, будут для них недоступны.
Он призвал горожан сидеть дома в течение следующей недели, которая объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей — с 28 марта по 5 апреля.
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