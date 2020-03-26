Чебоксары, , 19:19 — REGNUM В Чувашии планируют поощрить врачей и других работников, которые помогают находящимся в самоизоляции жителям. Об этом заявил сегодня, 26 марта, врио главы республики Олег Николаев.

Руководитель республики в условиях ужесточения режима повышенной готовности поручил в первоочередном порядке обеспечивать масками и другими средствами индивидуальной защиты медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими или имеющими признаки коронавируса. Олег Николаев поблагодарил «всех медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой и самоотверженно работают, чтобы не допустить широкого распространения этой болезни».

«Труд медиков и остальных работников, задействованных в обходах, оказании помощи гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, предложено поощрить», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии медицинское обследование прошли около 780 человек, из них порядка 490 продолжают находиться под наблюдением. С начала пандемии в республике подтверждён один случай коронавируса, он — «завозной».

С 26 марта в Чувашии введён домашний карантин для лиц старше 65 лет. Ранее главный внештатный специалист-гериатр минздрава Чувашии Нина Сидорова подчёркивала, что в условиях угрозы коронавируса «лучшее лекарство» для пожилых граждан — «решение строго соблюдать меры профилактики и самоизоляции». Она напоминает, что «вирус не распространяется сам — его распространяют люди».

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