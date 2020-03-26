Воронеж, , 19:14 — REGNUM Торговые центры в Воронеже и в Рамонском районе Воронежской области приостановят работу на период с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщил в своём обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев.

«С субботы, 28 марта, до 5 апреля включительно будут закрыты торговые и торгово-развлекательные центры в Воронеже и Рамонском районе. В них продолжат работу лишь точки продаж продуктов и товаров первой необходимости, аптеки. Закрываются и фитнес-центры, а также прочие организации, которые проводят спортивные тренировки и соревнования. Закрываются кинотеатры, ночные клубы и дискотеки, кальянные бары. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос, в режиме доставки. Ставится на паузу работа фуд-кортов. Не будут работать детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и другие досуговые заведения. Все развлекательные, зрелищные, культурные, выставочные и просветительские массовые мероприятия временно отменяются. В Воронеже закрываются парки, в том числе и их аттракционы», — сказал Гусев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о закрытии торговых центров ранее заявили власти Москвы и Петербурга. В Воронеже также принято решение о приостановке на неделю работы Центрального рынка.