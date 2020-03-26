Гавана, , 19:13 — REGNUM О смерти на Кубе гражданина РФ, заражённого коронавирусом нового типа, сообщает 26 марта кубинский минздрав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Кубе трём гражданам РФ был поставлен диагноз COVID-19.

23 марта стало известно о положительном тесте на вирус SARS-CoV-2 у мужчины 45 лет. Затем 24 и 26 марта коронавирус выявлен у двух женщин с российским гражданством.

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