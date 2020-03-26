Йошкар-Ола, , 19:13 — REGNUM В Марий Эл в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией под наблюдением медиков находятся 749 человек, которые ранее прибыли из зарубежных поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В числе наблюдаемых — 713 жителей республики и 36 иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента случаев коронавируса в республике не зафиксировано. На территории региона действует режим повышенной готовности. Ранее стало известно, что из резервного фонда правительства Марий Эл министерству здравоохранения будет выделено 23 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков.