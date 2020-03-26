Москва, , 19:12 — REGNUM Компания McDonald’s закроет обеденные залы в Москве и Подмосковье и перейдёт на эту меру в регионах в случае соответствующего требования местных властей. Об этом говорится в сообщении компании.

«С 28 марта предприятия компании начнут переход на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и далее в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов», — говорится в сообщении.

В процессе выдачи заказа сотрудник будет называть его номер, после чего отступать назад для соблюдения дистанции в один метр. На стойке выдачи можно будет разместить до трёх заказов одновременно, при этом необходимо, чтобы расстояние между пакетами составляло не менее 40−50 см.

Клиентам будет рекомендовано воспользоваться безналичной и бесконтактной оплатой. Также свою работу продолжат сервисы «МакАвто» и бесконтактная «МакДоставка».

В McDonald’s подчеркнули, что компания сохранит все рабочие места.