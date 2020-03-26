Воронеж, , 19:07 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с обращением к жителям региона 26 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«#лучшедома Именно с такой просьбой, любимые воронежцы, я обращаюсь сегодня к вам. Как вы уже знаете, вчера президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля включительно — с сохранением зарплаты. Да, жизнь и быт многих из нас изменились стремительно. И для кого-то эти изменения не самые приятные. Но лучший инструмент на сегодня в борьбе с коронавирусом — это максимальная изоляция на несколько дней. Поэтому убедительно прошу вас воздержаться от посещений мест массового скопления людей, социально дистанцироваться и соблюдать рекомендации президента и врачей. Особенно это касается пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — заявил Гусев.

Губернатор также сообщил, что региональные власти принимают меры для реализации поручений главы государства. В частности, в течение трёх месяцев из регионального бюджета будут доплачивать по пять тысяч семьям, имеющим право на маткапитал.