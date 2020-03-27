Козельск, Калужская область, , 11:34 — REGNUM Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в рамках Международной акции «Сад памяти» посадил вишни в Козельском районе, сообщает 26 марта корреспондент ИА REGNUM.

Пять молодых вишен были посажены в память о козельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Деревья украсили парк «Солнечный» в селе Березичский Стеклозавод. В регионе запланирована посадка более 100 тысяч саженцев.

Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, стартовала 18 марта. В России планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны.

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