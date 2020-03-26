Рим, , 19:03 — REGNUM 25 марта сотрудники правоохранительных органов Италии привлекли к ответственности за нарушения правил общенационального карантина 5800 граждан, сообщили в МВД в четверг, 26 марта.

Количество нарушителей продолжает снижаться. С 11 марта общее число взысканий при этом достигло 120 тысяч.

Согласно нормам, утверждённым декретом правительства, в общественных местах граждане могут находиться только по дороге на работу, к врачу или в продуктовый магазин и в случае проверки они должны доказать, что не нарушают правил.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 25 марта, от коронавируса в Италии умерли 7503 человек, количество жертв за сутки выросло на 683 (на 10%). Выздоровели 9362 человек, днем ранее этот показатель составлял 1036 (рост на 12%). Всего коронавирусом заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 74 386 человек, это на 3491 (на 6%) больше, чем днем ранее.