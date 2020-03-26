Ижевск, , 18:59 — REGNUM Около 3,58 тыс. жителей Удмуртии, вернувшись из-за рубежа, не сообщили о своём прибытии в республику. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

Информация от этих граждан не поступила в региональное управление Роспотребнадзора, о своём местонахождении они не сообщили.

Бречалов напомнил, что все приехавшие из-за границы обязаны самоизолироваться на 14 дней даже в случае отсутствия симптомов острой респираторной вирусной инфекции.

Глава республики призвал и работодателей, и граждан сообщать об известных им случаях поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии выявлено два случая заражения коронавирусом. На территории региона действует режим повышенной готовности. С 28 марта по 5 апреля в республике будет приостановлена работа кинотеатров, фитнес-центров, ночных клубов. Учреждения общественного питания будут работать только до 20:00 и с соблюдением дополнительных мер дезинфекции.