Бергамо, Италия, , 18:56 — REGNUM Российские военные не заразились коронавирусом в Италии. Об этом в ходе брифинга в итальянском Бергамо заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Сергей Кикоть.

«Все люди здоровы, готовы к выполнению задач. Но, видимо, кому-то это не нравится», — сказал Кикоть.

Таким образом, он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что около половины прибывших в Италию российских военных якобы заразились коронавирусом и госпитализированы в больницы Бергамо в тяжёлом состоянии.