Чебоксары, , 18:52 — REGNUM В Чувашии в органах власти республики определяют численность сотрудников, которые будут работать в нерабочую неделю. В первую очередь внимание в части освобождения от работы будет уделено пожилым работникам и беременным женщинам. Соответствующе распоряжение подписал сегодня, 26 марта, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чувашские чиновники Cap.ru

Согласно решению, руководителям органов исполнительной власти поручено определить численность служащих, которые будут обеспечивать функционирование министерств и ведомств с 30 марта по 3 апреля. Олег Николаев призывает «особое внимание» беременным и многодетным женщинам, а также лицам старше 60 лет.

Также в органах власти пересмотрят режим работы и времени отдыха сотрудников, предусматривающий (при возможности) гибкий график в части приезда (убытия) на рабочее место. Кроме того, определяется перечень сотрудников для перевода на дистанционный режим работы.

Аналогичные меры рекомендовано принять в органах местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в федеральных и региональных органах власти Чувашии приёмы граждан и личные консультации граждан заменили на электронный формат. С 18 марта в республике действует режим повышенной готовности.

На утро 26 марта под медицинским наблюдением находились 487 человек, с начала года обследование прошли 776 жителей. Единственный зараженный коронавирусной инфекцией продолжает лечение в инфекционном отделении БСМП, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин обратился к народу в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предложил ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, объявил нерабочую неделю с 30 марта до 3 апреля.