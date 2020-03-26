Нальчик, , 18:51 — REGNUM В Кабардино-Балкарии находится под наблюдением врачей из-за коронавируса сотрудник министерства земельных и имущественных отношений. Из-за вернувшегося из-за границы чиновника переведено на работу в дистанционном режиме все ведомство.

«В период отпуска один из сотрудников министерства посетил Объединенные Арабские Эмираты и по возвращении был отправлен на карантин, в настоящее время находится под наблюдением медиков», — сообщили на официальной странице минимущества в Instagram.

Кроме того, сообщается, что в целях обеспечения безопасности по коронавирусу с 26 марта все сотрудники ведомства переведены «на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей».

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 марта в Кабардино-Балкарии выявлено четверо заразившихся коронавирусом. Двое из них вернулись из-за границы, еще двое заразились от них. Под медицинским наблюдением находятся 209 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу либо контактировавших с данными гражданами.

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