Екатеринбург, , 18:51 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в Екатеринбурге закрылась бургерная Black Star Burger, основанная рэпером Тимати. Об этом сообщают горожане в городских группах в социальной сети «Вконтакте».

На дверях ресторана по улице Вайнера появилось объявление, что заведение общепита закрыто.

Бургерную очень долгое время не могли открыть в Екатеринбурге. В итоге она не проработала и полутора лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ограничат работу торговых центров. Они не будут работать с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

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