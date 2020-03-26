Москва, , 18:50 — REGNUM На сегодня интернет заполонили массовые предложения сдать «тест» якобы на коронавирус. Об этом заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Нам звонят со многих регионов. Объявления о продаже тестов стоимостью от 2−2,5 тысяч рублей оптом и в розницу массово размещаются на «Авито» и других досках объявлений. Только за последние сутки наши специалисты выявили более ста таких объявлений», — сказал Цветков.

По его словам, данные предложения имеют все признаки мошенничества: аккаунты продавцов в основном зарегистрированы недавно, а тесты называются «тестом на «популярный» вирус из Китая».

Цветков отметил, что за последний месяц в одном только «Яндексе» пользователи искали информацию о возможности сделать тест более 700 тысяч раз. Он посетовал на то, что возможны ситуации, когда человек сделает купленный в интернете ложный тест, успокоится и пойдёт заражать окружающих, «не зная, что он на самом деле инфицирован».

«Сильная Россия» обратилась в правоохранительные органы РФ с просьбой привлечь к ответственности мошенников, массово продающих в интернете якобы тесты на коронавирус, подчеркнул Цветков: «Для пресечения такого вида мошенничества не нужны изменения в Уголовный кодекс, правоохранительные органы могут действовать в рамках действующего законодательства и имеющихся полномочий».