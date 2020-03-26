Ижевск, , 18:47 — REGNUM В Удмуртии с 28 марта по 3 апреля приостановят работу всех развлекательных заведений. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

По его словам, в указанный период не будут работать кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры для детей и взрослых, фудкорты в торговых центрах, сауны. Также вводиться ограничения на работу ресторанов и кафе — они будут открыты до 20:00 по местному времени и с дополнительной дезинфекционной обработкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии до настоящего момента выявлено два случая коронавирусной инфекции. На территории региона действует режим повышенной готовности.