Гавана, , 18:40 — REGNUM О заражении третьего российского гражданина коронавирусом на Кубе сообщили 26 марта в кубинском минздраве.

Третий российский гражданин, инфицированный вирусом SARS-CoV-2, — это женщина 48 лет, которая прилетела на Кубу 12 марта.

Уточняется, что на Кубу гражданка России отправилась после поездки во Францию. На Кубе её поместили в карантин в удовлетворительном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый российский гражданин с диагнозом COVID-19 на Кубе зарегистрирован 23 марта, второй — 24 марта.

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