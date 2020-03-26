Салехард, , 18:38 — REGNUM На Ямале оперативный штаб по коронавирусу COVID-19 рекомендовал жителям региона от 60 лет и старше перейти на режим самоизоляции. Для пенсионеров организована помощь с доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости на дом, сообщил руководитель ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

С 23 марта 2020 года для граждан старше 60 лет на период пандемии соцзащитой организована работа единого консультативного центра. За помощью нужно обращаться по бесплатному единому для всех муниципалитетов ЯНАО телефону 8−800−302−94−40 в будни с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Продукты питания и лекарства приобретаются за счёт средств гражданина, сама доставка — бесплатная. Осуществляют её волонтёры и социальные работники.

Отмечается, что за четыре дня работы колл-центра туда поступило более 10 заявок. Самые нуждающиеся в помощи пожилые граждане проживают в городе Губкинском.