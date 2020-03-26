Москва, , 18:47 — REGNUM Личный приём граждан приостанавливает МВД РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба МВД России.

МВД РФ и подразделения системы МВД России приостанавливают на время личный приём граждан в связи с угрозой распространения COVID-2019. Приём будет прекращён с 27 марта.

Всем гражданам рекомендовано направлять свои обращения в письменном виде по почте либо в электронной форме по электронной почте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении УФСИН по Москве, которое опровергло информацию о случаях заражения коронавирусом в следственных изоляторах города. По данным УФСИН, ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией в московских СИЗО не зарегистрировано.

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