Казань, , 18:41 — REGNUM После прибытия из зарубежных стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, более 14 тыс. жителей Татарии находятся в режиме самоизоляции. Об этом сообщает администрация Казани.

Всех вернувшихся из-за рубежа просят сообщать об этом в республиканский Роспотребнадзор. Самоизоляция позволит сохранить здоровье близким и друзьям, также рекомендуется находиться в отдельной комнате, выходить из нее только в защитной маске, пользоваться отдельной посудой, регулярно проводить влажные уборки. Если в доме есть пожилые члены семьи, то им на время карантина лучше переехать. Все зарегистрированные в регионе случаи заражения коронавирусной инфекцией — завозные из эпидемиологически неблагополучных стран.

В Казани в республиканской клинической инфекционной больнице организовано 309 коек для помощи больным, дополнительно развернуто 163 койки на базе клинической больницы №2. В городских стационарах в случае необходимости подготовят еще 726 коек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 26 марта выявлены трое новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Двое находятся в Республиканской инфекционной больнице в Казани, один — в Набережных Челнах. Всего в республике число инфицированных коронавирусом достигло 10 человек.

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