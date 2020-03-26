Липецк, , 18:30 — REGNUM В Липецкой области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу все общественные места и организации. О введении новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией 26 марта сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Временно прекратят работу рестораны и кафе, фитнес-центры, бани, парикмахерские, торгово-развлекательные центры и детсады.

Продолжат работу продовольственные магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки, поликлиники и больницы, учреждения, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность населения, а также предприятия, которые не могут остановить производственный цикл.

Всем жителям региона старше 65 лет предписано с 28 марта обеспечить самоизоляцию и оставаться дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Липецкие соцработники обслуживают на дому 15 тыс. пожилых людей