Москва, , 18:28 — REGNUM Российские школы, техникумы и колледжи не будут работать в период нерабочей недели, объявленной накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Так как объявлены для всех нерабочие дни, то образовательные организации также не будут, в соответствии с этим указом, работать», — сказал Глушко.

По его словам, на сегодняшний день порядка 85% школ находятся на каникулах, ещё около 10% проводят дистанционное обучение.